В Киеве назвали условие для возобновления переговоров с Москвой

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какое условие должно быть выполнено, чтобы Киев вернулся за стол переговоров с Москвой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украинские власти требуют, чтобы сначала Россия вывела войска с территории страны, сообщил Подоляк. По его словам, Владимир Путин не готов пойти на это.

"Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ", – говорится в его публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что для властей России очевидно, что решение Украины отказаться от переговоров с РФ не было самостоятельным. Он уточнил, что указ поступил из Вашингтона.

Песков добавил, что российская сторона всегда поддерживала проведение переговоров и не скрывала, что будет обеспечивать свои интересы. Но Киев продемонстрировал полное нежелание возобновлять диалог, резюмировал он.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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