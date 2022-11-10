В офисе Зеленского установили предварительные условия для переговоров с Киевом

Фото: ТАСС/POOL/Александр Кряжев

Киев установил предварительные условия для начала переговоров. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, Киев будет считать своим партнером того, кто согласится на диалог на этих условиях. При этом он подчеркнул, что важны предварительные условия, а не тот, кто их принимает.

Подоляк также назвал США союзником Украины. По его словам, Вашингтон поддерживает Киев во всем. Он добавил, что решение о поддержке Украины исходит как от демократов, так и от республиканцев.

"Американцы не осуществляют давления на нас. Что касается двусторонних контактов между Вашингтоном и Москвой, не мне их комментировать", – отметил советник.

Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Москвой. В их числе восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН и возмещение всех убытков, нанесенных в ходе спецоперации. Кроме того, президент Украины потребовал наказать каждого военного преступника и предоставить гарантии, что это не повторится.



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