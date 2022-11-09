РФ будет вести переговоры с Украиной с учетом реалий – Захарова

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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва открыта к переговорам, но будет вести их с учетом складывающихся реалий.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что условиями для переговоров с Россией являются восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков, нанесенных боевыми действиями, и предоставление гарантий, что они не повторятся.

Комментируя заявление президента Украины, депутат Госдумы Константин Затулин подчеркнул, что возможность мирных переговоров исключена. Парламентарий напомнил, что условия России уже давно были известны. Страна говорила о целях спецоперации и никогда не снимала "публичных целей".

В Совфеде назвали выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией чушью. Как заявил первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, украинский лидер находится не в том положении, чтобы ставить условия, а цели специальной военной операции на Украине остаются неизменными.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не ставит никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Украиной, для этого необходима только добрая воля Киева. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко напомнил, что киевские власти, напротив, приняли закон, который вводит прямой запрет на ведение мирных переговоров с Москвой.



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