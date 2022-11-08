В США заявили, что не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией

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Соединенные Штаты не видят необходимости мотивировать Украину к переговорам с Россией, заявил журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Наши украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении для того, чтобы их мотивировать к завершению войны", – приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос об отказе президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным, Прайс заявил, что детали этих переговоров должны быть определены только Москвой и Киевом. При этом он указал, что украинская сторона определит своих представителей тогда, "когда созреют условия".

Официальный представитель Госдепа также заявил, что ни Вашингтон, ни его "украинские партнеры" не преследуют цели "смены режима" в РФ в результате украинского конфликта.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, однако сейчас они исключены из-за запрета Киева на законодательном уровне на любые контакты с Москвой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

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