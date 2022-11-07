В Белом доме прокомментировали сообщения о секретных переговорах США с Россией

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах между Соединенными Штатами и Россией.

"Люди много что утверждают об обсуждениях, которые США ведут или не ведут. Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер также добавила, что Вашингтон обсуждает с Москвой вопросы, которые беспокоят США, но не затрагивают Украину.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в последние несколько месяцев якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, подчеркнул, что со стороны западных СМИ в последнее время распространяется много фейков.

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