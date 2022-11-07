Песков прокомментировал сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о якобы переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника российского лидера Юрия Ушакова, сообщает RT.

Он подчеркнул, что в последнее время распространяется много фейков со стороны западных СМИ.

"Много уток публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", – заявил представитель Кремля.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщало, что Салливан в последние несколько месяцев проводит конфиденциальные переговоры с Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Песков сообщил, что для властей России очевидно, что решение Украины отказаться от переговоров с РФ не было самостоятельным. Представитель Кремля уточнил, что указ поступил из Вашингтона.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона, в свою очередь, всегда поддерживала проведение переговоров и не скрывала, что будет обеспечивать свои интересы. Но Киев продемонстрировал полное нежелание возобновлять диалог, резюмировал он.



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