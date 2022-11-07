Страны Запада обсуждают возможные условия мирного соглашения между Украиной и РФ – СМИ

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Западные страны обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Вашингтон и его союзники не видят в скором времени перспектив переговорного урегулирования на Украине.

Издание поясняется, что противоречия по украинскому вопросу между западными странами могут возникнуть позднее, если например, Украина решит бойкотировать переговоры до полного возвращения всех территорий.

Ранее администрация президента США в частном порядке призвала украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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