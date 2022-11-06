Байден и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Американский лидер Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Об этом рассказали в Белом доме.

Стороны подчеркнули, что будут продолжать оказывать украинской стороне экономическую, гуманитарную и военную помощь.

Кроме того, Шольц и Байден обвинили Россию в том, что она якобы создает ядерные угрозы.

Представители двух стран в ходе разговора также обсудили недавний визит канцлера Германии в Пекин.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия. Такое мнение он высказал на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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