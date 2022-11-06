Трамп заявил, что США столкнулись с величайшей опасностью из-за угрозы ядерного конфликта

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия. Такое мнение он высказал на митинге своих сторонников в Пенсильвании, передает ТАСС.

Трамп также заявил, что страна находится в упадке. При этом он выразил надежду, что хорошие новости появятся по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на новый срок главы государства в 2024 году. По некоторым данным, Трамп намерен объявить о предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября.

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