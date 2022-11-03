Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году – СМИ

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Бывший президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на новый срок главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его советников.

Трамп якобы намерен объявить о предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября. Один из его советников считает, что выдвижение своей кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами.

Сейчас Трамп якобы выясняет, смогут ли некоторые лица присоединиться к кампании.

Ранее действующий президент США Джо Байден также заявил о планах принять участие в борьбе за пост главы Белого дома в 2024 году. При этом он добавил, что окончательное решение пока не принято. Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.



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