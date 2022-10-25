В США назвали возвращение Трампа фактором, влияющим на курс НАТО по Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Возвращение экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на политическую арену может изменить курс США по поддержке Украины, считает американский политолог Роберт Фарли.

По его словам, Трамп остается значимой силой во внешней и внутренней политике, которая контрастирует со мнением многих республиканцев. Кроме того, указывает эксперт, экс-президент Штатов имел дружественные отношения с Владимиром Путиным.

"Перспектива того, что Трамп будет избран на еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной", – написал Фарли в своей статье для 19FortyFive.

В то же время политолог считает, что Трамп может не попасть на президентские выборы в 2024 году, если судебные иски против него возымеют успех. Однако если он выиграет дела, то в политике США сложится непривычный внешнеполитический консенсус.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. По его мнению, Джо Байден привел Штаты к упадку, Америка стала слабеющим государством с рекордной инфляцией, ростом цен на топливо и потерей энергетической независимости.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!