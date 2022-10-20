Трамп назвал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с Москвой

Фото: kremlin.ru

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой. Об этом сообщает телеканал CNN, который опубликовал фрагмент новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

"Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1 332 чертовых боеголовки", – заявил Трамп в беседе с журналистом.

Книга, получившая название The Trump Tapes, включает более восьми часов необработанных материалов из интервью Трампа редактору газеты The Washington Post.

Ранее экс-президент США заявил, что мог бы стать главой переговорной группы по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, обеим сторонам конфликта нужен мир.

Позднее Трамп снова призвал начать переговоры для завершения специальной военной операции на Украине. По его мнению, без незамедлительных переговоров по конфликту на Украине мир придет к третьей мировой войне.



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