Трамп захотел стать посредником на переговорах между РФ и Украиной

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать главой переговорной группы по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает WION со ссылкой на его социальную сеть Truth Social.

По его словам, обеим сторонам конфликта нужен мир.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", – написал Трамп.

После этого бывший американский президент задал подписчикам вопрос, возглавить ли ему переговорную группу. Реакции Москвы и Киева на инициативу Трампа пока не последовало.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку, а также назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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