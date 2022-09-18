Трамп предупредил немцев о "потере страны" из-за сокращения поставок газа из РФ

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жители Германии "останутся без страны" в связи с сокращением поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", – заявил политик на митинге в штате Огайо.

Трамп подчеркнул, что ранее уже предупреждал власти ФРГ о возможности такого развития событий. Он также рассказал, что подарил бывшему канцлеру страны Ангеле Меркель белый флаг, объяснив это зависимостью Германии от российских энергоносителей.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда начала снабжать Украину летальным оружием собственного производства. Дипломат заявил, что нет причин ожидать изменения агрессивной риторики немецких властей по отношению к России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.