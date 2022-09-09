ЕС опасается ответных мер РФ в случае ограничения цен на газ – СМИ

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Ряд государств–членов Евросоюза ожидает принятие Россией ответных действий при введении предельной цены на российский газ, среди которых полное прекращение поставок топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как минимум 10 стран, среди которых Греция, Италия и Польша, поддерживают общие ограничения для всех поставщиков. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений.

По данным издания, для принятия потолка цен только для газа из РФ необходимо одобрение всех 27 стран ЕС, в то время как для введения общего ограничения будет достаточно квалифицированного большинства.

"Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры", – приводит издание слова главного советника греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по энергетике Никоса Цафоса.

Поддержал общие ограничения и министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, а также призвал ввести "разумную цену".

В свою очередь высокопоставленный чиновник из ЕС выразил опасения по поводу "эффекта домино". "Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится. Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ?" – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.

Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.

