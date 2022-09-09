ЕС опасается ответных мер РФ в случае ограничения цен на газ – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders
Ряд государств–членов Евросоюза ожидает принятие Россией ответных действий при введении предельной цены на российский газ, среди которых полное прекращение поставок топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.
Как минимум 10 стран, среди которых Греция, Италия и Польша, поддерживают общие ограничения для всех поставщиков. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений.
По данным издания, для принятия потолка цен только для газа из РФ необходимо одобрение всех 27 стран ЕС, в то время как для введения общего ограничения будет достаточно квалифицированного большинства.
"Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры", – приводит издание слова главного советника греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по энергетике Никоса Цафоса.
Поддержал общие ограничения и министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, а также призвал ввести "разумную цену".
В свою очередь высокопоставленный чиновник из ЕС выразил опасения по поводу "эффекта домино". "Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится. Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ?" – отметил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.
Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: