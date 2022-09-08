Орбан заявил, что введенные санкции против РФ способны поставить Европу на колени

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Введенные против России 11 тысяч санкций не достигли своей цели и поставили на колени Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но... попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени", – отметил он.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций. Он также призвал разговаривать с гражданами и разъяснять им, как выглядит ответственность в условиях сегодняшнего украинского кризиса.

Кроме того, он выразил уверенность, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации энергозависимости от России.

