В ЕК не исключили рецессию в еврозоне из-за цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рецессия в еврозоне вполне вероятна с учетом текущих цен на российский газ, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Этого (рецессию в еврозоне. – Прим. ред.) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории", – сообщил он в интервью изданию Spiegel.
Еврокомиссар также отметил беспрецедентную неопределенность. Однако, по его словам, показатели экономики Евросоюза и ситуация на рынке труда остаются положительными.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, ЕК планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%.
В свою очередь, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что ситуация с поставками газа в Европу продолжит ухудшаться. По его словам, потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.
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