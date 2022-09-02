Глава ЕК заявила о планах выступить с предложением о потолке цен на газ РФ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Об этом сообщает РБК.

По словам главы организации, Еврокомиссия планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%. Это сделали раньше, чем было запланировано.

До этого сообщалось, что цена газа в Европе выросла почти в три раза по итогам лета. Одним из основных факторов роста стало существенное сокращение поставок из России по "Северному потоку". 1 июня стоимость фьючерсов на газ составляла 960 долларов, а 31 августа торги закрылись на уровне 2 490 долларов.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, заявил, что Европа будет покупать газ РФ в ближайшие несколько лет. Это обусловлено тем, что Европе нечем заменить газ. Однако со временем, отметил эксперт, европейцы будут предпринимать попытки отказа от российского газа.

