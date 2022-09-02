Глава ЕК заявила о планах выступить с предложением о потолке цен на газ РФ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Об этом сообщает РБК.
По словам главы организации, Еврокомиссия планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%. Это сделали раньше, чем было запланировано.
До этого сообщалось, что цена газа в Европе выросла почти в три раза по итогам лета. Одним из основных факторов роста стало существенное сокращение поставок из России по "Северному потоку". 1 июня стоимость фьючерсов на газ составляла 960 долларов, а 31 августа торги закрылись на уровне 2 490 долларов.
Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, заявил, что Европа будет покупать газ РФ в ближайшие несколько лет. Это обусловлено тем, что Европе нечем заменить газ. Однако со временем, отметил эксперт, европейцы будут предпринимать попытки отказа от российского газа.
Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля в связи с ремонтом
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