Песков заявил об угрозе в надежности работы "Северного потока"

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Резервов технологических нет, работает одна турбина. Вот и думайте", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планируются ли новые ремонтные работы на "Северном потоке".
По словам Пескова, резервирование отсутствует не по вине "Газпрома". Он добавил, что под угрозой находится надежность работы всей системы.
Ранее сообщалось, что поставки газа по "Северному потоку" приостановили на 3 дня из-за ремонта. Сообщалось, что специалисты проведут плановый ремонт на компрессорной станции "Портовая". Поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени 31 августа. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00 31 августа.
До этого Песков обвинил европейскую сторону в проблемах с ремонтом и обслуживанием турбин для "Северного потока". Это, по словам представителя Кремля, является причиной невыполнения обязательств со стороны "Газпрома", что создает кризисную ситуацию с поставками газа. Он обратил внимание на высокотехнологичность турбин, заявив, что вряд ли их сможет обслуживать кто-кто кроме Siemens.
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