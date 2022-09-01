Проблемы с обслуживанием турбин "Северного потока" создали европейцы – Песков

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Проблемы с ремонтом и обслуживанием турбин для "Северного потока" создала европейская сторона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, из-за этого "Газпром" не может выполнить свои обязательства, что создает кризисную ситуацию с поставками газа. Российская компания, подчеркнул Песков, хочет продолжать выполнять свои обязательства.
"Но в данном случае с европейской стороны созданы препятствия – препятствия и юридические, и технологические, которые не дают "Газпрому" работать. Это, действительно, кризисная ситуация", – заявил пресс-секретарь президента.
Песков ответил, что пока можно лишь констатировать "дефицит здравого смысла" со стороны контрагентов.
Он также пояснил, что турбины для "Северного потока" очень высокотехнологичны, поэтому вряд ли можно найти много фирм, помимо Siemens, способных их обслуживать. Песков напомнил о существовании долгосрочных контрактов по сервисному обслуживанию оборудования. Он добавил, что в этом вопросе есть юридическая проблема, из-за того, что контракт заключен с британской дочкой Siemens, которая работает по британскому праву.
"Есть также целый пакет санкций, внушительный пакет санкций, которые ввели британские власти. Все это создает клубок проблем для работы компании "Газпром". Это не тот клубок, которые создал сам "Газпром", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час. Это связано с приостановкой магистрали на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции "Портовая". Поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 31 августа по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.
Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля в связи с ремонтом
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