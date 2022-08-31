"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" из-за ремонта турбины

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Прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" приостановлена, специалисты начнут плановые ремонтные работы на компрессорной станции "Портовая" в среду, 31 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Газпром".

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", – говорится в сообщении.

Утром 31 августа операторы газотранспортных сетей сообщили о сокращении поставок газа по "Северному потоку" до нуля кубометров в час. Уточняется, что поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Ранее в "Газпроме" отмечали, что работа газопровода будет приостановлена до 3 сентября.