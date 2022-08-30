Газпром подтвердил остановку "Северного потока" с 31 августа по 3 сентября

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"Газпром" подтвердил остановку газопровода "Северный поток" с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября в связи с ремонтом, следует из данных компании.

Уточняется, что во время ремонта прокачка газа по единственной работающей турбине будет остановлена.

Согласно данным компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода, номинация на транспортировку газа отсутствует с 03:00 31 августа.

Об остановке единственной турбины газопровода "Северный поток" стало известно 19 августа.

На фоне этого заявления мировые цены на газ резко пошли вверх. В "Газпроме", в свою очередь, пояснили, что поставки газа будут восстановлены до уровня в 33 миллиона кубометров лишь 2 сентября.

