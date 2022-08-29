Эксперт рассказал, почему РФ не должна останавливать поставки газа в Европу

Фото: depositphotos/Imagecom
Остановка поставок газа в европейские страны окажет негативное влияние и на Россию, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
"Однако пока у нас рубль слишком крепкий, я думаю, что нет, все равно мы тоже будем терять. Санкции – это всегда обоюдоострое оружие. Европейцы ввели санкции против России, сами страдают, то же самое будет, если мы остановим поставки газа, мы тоже пострадаем", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт также отметил, что Россия при принятии данного решения потеряет определенное количество денежных средств. Однако, по его словам, полная остановка транзита газа может произойти в ближайшее время, так как лишь одна турбина работает на газопроводе "Северный поток".
"Если мы хотим нормальную экономическую ситуацию, то торговать нам придется и с европейцами, и с азиатами. Другой вопрос, что нам нужно как можно больше переориентировать наши рынки сбыта в Азию, потому что весь конфликт с европейцами надолго, просто так он не забудется", – подчеркнул Юшков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что у России есть возможность остановить экспорт газа в Евросоюз минимум на год без ущерба собственной экономике.
По данным агентства, РФ сможет получать до 20 миллиардов долларов на продаже газа ежеквартально даже при уменьшении объема поставок благодаря высокому уровню цен на энергоресурсы.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: