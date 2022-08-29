Эксперт рассказал, почему РФ не должна останавливать поставки газа в Европу

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Остановка поставок газа в европейские страны окажет негативное влияние и на Россию, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"Однако пока у нас рубль слишком крепкий, я думаю, что нет, все равно мы тоже будем терять. Санкции – это всегда обоюдоострое оружие. Европейцы ввели санкции против России, сами страдают, то же самое будет, если мы остановим поставки газа, мы тоже пострадаем", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт также отметил, что Россия при принятии данного решения потеряет определенное количество денежных средств. Однако, по его словам, полная остановка транзита газа может произойти в ближайшее время, так как лишь одна турбина работает на газопроводе "Северный поток".

"Если мы хотим нормальную экономическую ситуацию, то торговать нам придется и с европейцами, и с азиатами. Другой вопрос, что нам нужно как можно больше переориентировать наши рынки сбыта в Азию, потому что весь конфликт с европейцами надолго, просто так он не забудется", – подчеркнул Юшков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что у России есть возможность остановить экспорт газа в Евросоюз минимум на год без ущерба собственной экономике.

По данным агентства, РФ сможет получать до 20 миллиардов долларов на продаже газа ежеквартально даже при уменьшении объема поставок благодаря высокому уровню цен на энергоресурсы.

