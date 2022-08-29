Глава Shell призвал не ждать скорого завершения энергокризиса в ЕС

19:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Энергокризис в европейских странах может растянуться еще на несколько зим, а жители ЕС будут вынуждены экономить и искать другие источники энергии, сообщает Financial Times со ссылкой на главу Shell Бена Ван Бердена.
"Возможно, нас ждет несколько зим, когда нам придется искать решения кризиса путем экономии. Мне кажется, идея о том, что кризис пройдет легко или скоро закончится, – это фантазии, которые мы должны отбросить", – заявил эксперт.
По словам Ван Бердена, кризис в европейских государствах будет настоящим испытанием "солидарности" для властей ЕС, которые должны будут решить, как сохранить главные сектора промышленности без доступа к энергоресурсам РФ.
Ранее сообщалось, что Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.
Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отмечал важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.
Также сообщалось, что Совет ЕС утвердил снижение потребления газа на 15% этой зимой в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Уточнялось, что добровольное сокращение потребления газа будет действовать до 31 марта 2023 года, а после ЕК рассмотрит возможность его продления.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
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