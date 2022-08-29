Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе

Остановка электростанций усугубит и без того глубокий энергокризис, который уже изменил жизнь простых европейцев. Не только в Германии из-за высоких тарифов останавливают производства.

Так, в Британии громят офисы компаний-поставщиков газа, которые поднимают цены на топливо. А в Чехии хотят отправить студентов на дистанционное обучение, чтобы не тратиться на освещение и отопление аудиторий.

Какой запас прочности у Европы? На чем власти хотят сэкономить и готовы ли они отказаться от антироссийских санкций? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.