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Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России. Таким мнением поделился обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

По мнению Мардини, двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру.

"Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями", – указывает Мардини.

США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать компромисс. Также от Запада потребуется официальный отказ от позиции по приему Украины в НАТО, считает автор.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, его нужно завершить переговорами. Киссинджер также отметил, что страны Североатлантического альянса не должны идти на уступки России, чтобы Москва не получила никакой выгоды от спецоперации на Украине.

До этого Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты делают попытки затянуть конфликт на Украине, при этом они же обостряют ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.

Также российский президент подчеркивал, что превосходство Запада означает отсутствие развития для всех стран, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

