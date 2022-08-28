Лавров заявил, что страны Запада пытаются воздействовать на мнение государств о России

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал к позиции России по Западу в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Лаврова, США, Великобритания и Европа пытаются оказать воздействие на другие страны мира, чтобы те изменили свое мнение о России.

"Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию", – объяснил глава МИД РФ.

Он также отметил, что страны Запада публично высказываются о том, что "если кто-то их не послушается, то будет нехорошо".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, в чем заключается американская дипломатия. По ее словам, суть деятельности американских дипломатов за рубежом сводится к разжиганию очагов напряженности по всему миру. Она также подчеркнула, что дипломатия Америки часто сопровождается принуждением и угрозами.

Кроме того, в британских СМИ заявили, что санкции против РФ работают не так эффективно, как ожидалось на Западе. В материале издания отмечалось, что финансовая система России стабилизировалась. Кроме того, страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.