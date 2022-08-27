Санкции против РФ работают не так хорошо, как ожидали на Западе – СМИ

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Санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе, пишет британский журнал Economist.

В материале издания отмечается, что финансовая система России стабилизировалась. Кроме того, страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.

Как пишут авторы статьи, один из недостатков санкционного оружия – временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы.

Ранее Мишустин сообщил, что главы правительств государств Евразийского экономического союза приняли решение о создании Евразийской перестраховочной компании в целях поддержки взаимной и внешней торговли. Это поможет оказать содействие бизнесу, добавил он.

По словам Мишустина, новая организация будет стимулировать развитие сотрудничества в области инвестирования, обеспечит экспортные займы и сотрудничество со страховщиками и кредитными агентствами.