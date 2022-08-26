ЕАЭС создаст Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки торговли

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Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение о создании Евразийской перестраховочной компании в целях поддержки взаимной и внешней торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
"Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чем мы договорились, подробно вчера обсудили – Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле", – сказал он на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.
По словам Мишустина, новая организация будет стимулировать развитие сотрудничества в области инвестирования, обеспечит экспортные займы и сотрудничество со страховщиками и кредитными агентствами.
"В планах – выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов", – добавил Мишустин.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о плане развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Документ регламентирует более 150 мероприятий. К ним относятся строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север" и угольного терминала "Енисей".
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