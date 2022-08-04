Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о плане развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
Документ регламентирует более 150 мероприятий. К ним относятся строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север" и угольного терминала "Енисей".
Добывающую промышленность планируется стимулировать и развивать за счет строительства гидротехнических сооружений для Баимского месторождения. Кроме того, в Камчатском крае и Мурманской области появятся перегрузочные комплексы сжиженного природного газа, а во Владивостоке – порт-хаб для транзитных перевозок.
План развития СМП включает в себя строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине. Будет уделено внимание Мурманскому и Архангельскому транспортным узлам, ожидается возведение баз бункеровки и техобслуживания в портах Тикси и Диксон.
Помимо строительства объектов, новая стратегия также обуславливает строительство судов как ледокольных, так и аварийно-спасательных и исследовательских. В помощь флоту создадут арктическую спутниковую группировку, за счет которой реализуют гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства, а также будут оценивать климатические изменения.
Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий от Карских Ворот до бухты Провидения.
В министерстве обороны РФ ранее предложили изменить правила прохода судов по Северному морскому пути, которые сейчас распространяются только на коммерческие суда и не контролируют военные и другие корабли.
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