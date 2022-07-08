Путин назвал обновление рыбопромыслового флота стратегическим приоритетом РФ

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Обновление рыбопромыслового флота является одним из стратегических приоритетов России, заявил Владимир Путин на церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах.

"Один из наших ключевых, стратегических приоритетов – обновление промыслового флота, строительство современных, хорошо оснащенных, надежных судов для рыболовецких компаний, отвечающих высоким экологическим требованиям, способных вести добычу рачительно, без ущерба экосистемам, тому богатству, которое мы должны передать будущим поколениям", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин указал на важность речного и морского флота для развития международных связей.

В условиях реализации стратегических для страны проектов, в том числе развития Северного морского пути, перед работниками флота стоят большие задачи по улучшению логистики, поиску новых партнеров, считает Путин. По его словам, сегодня водный транспорт неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры России.