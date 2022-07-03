Путин указал на важность речного и морского флота для развития международных связей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поздравил работников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, в том числе сотрудников портов и других специалистов, с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Морской и речной флот сыграл огромную роль в развитии отечественной экономики и социальной сферы, укреплении межрегиональных и международных связей, надежно обеспечивал пассажирские и грузовые перевозки", – отметил глава государства.

В условиях реализации стратегических для страны проектов, в том числе развития Северного морского пути, перед работниками флота стоят большие задачи по улучшению логистики, поиску новых партнеров, считает Путин. По его словам, сегодня водный транспорт неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры России.

"Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. <...> Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", – подытожил президент.

Ранее сообщалось, что текущим летом на юге России будут организованы морские и мультимодальные перевозки по единому билету. Это нужно для улучшения транспортной доступности курортных регионов страны.

