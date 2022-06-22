РФ располагает достаточными возможностями для снабжения Калининграда по морю – Минтранс

Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Минтрансе заявили, что Россия располагает достаточными ресурсами для организации морского снабжения Калининградской области всеми необходимыми товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Россия располагает достаточными возможностями для снабжения морским путем Калининградской области необходимыми ресурсами и товарами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство приняло решение о поставке на линию Бронка – Санкт-Петербург универсального сухогруза Северного морского пароходства. Ее осуществят 25 июня.
В Минтрансе добавили, что Россия имеет возможность значительно и в короткие сроки увеличить провозные мощности морского сообщения с Калининградом, задействовав дополнительные суда.
С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. В числе запрещенных грузов – стройматериалы и металлы, а также алкоголь, торф, парфюмерия и другие категории товаров.
В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.
Товары в Калининград будут доставлять паромами
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