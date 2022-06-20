МИД РФ назвал враждебным запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область, расценивает данные действия как враждебные, сообщается на сайте МИД России.
"20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", – говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право по защите собственных интересов при отказе в восстановлении грузового транзита между РФ и Калининградом через Литву в ближайшее время.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что попытка установить фактическую блокаду Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над регионом. Запрет на транзит почти половины грузов в Калининградскую область он назвал "наглой выходкой" Литвы.
Клишас считает, что, если Евросоюз не исправит это, Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в Евросоюзе и "развяжет руки" для решения проблемы калининградского транзита "любыми способами".
Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Железные дороги Литвы остановили транзит санкционных товаров в Калининград
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: