МИД РФ назвал враждебным запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград

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Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область, расценивает данные действия как враждебные, сообщается на сайте МИД России.

"20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право по защите собственных интересов при отказе в восстановлении грузового транзита между РФ и Калининградом через Литву в ближайшее время.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что попытка установить фактическую блокаду Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над регионом. Запрет на транзит почти половины грузов в Калининградскую область он назвал "наглой выходкой" Литвы.

Клишас считает, что, если Евросоюз не исправит это, Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в Евросоюзе и "развяжет руки" для решения проблемы калининградского транзита "любыми способами".

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

