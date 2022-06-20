Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

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Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, передает РИА Новости.

"Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. – Прим. ред.). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права как агрессию", – заявил Ищенко.

Он добавил, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у России остается доступ к Калининграду по морю. В то же время такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. По словам Алиханова, под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область. По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.