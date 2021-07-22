Военный эксперт из США назвал Калининградскую область угрозой для НАТО

00:07
Фото: depositphotos/borkus
Причиной войны между Россией и НАТО теоретически могут стать прибалтийский страны, а ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять "болезненную занозу в боку альянса". Об этом написал военный эксперт из США Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.
По мнению автора статьи, установленные в самом западном регионе РФ ракетные комплексы смогут препятствовать передвижению морских, сухопутных и воздушных сил через Литву и Польшу. Таким образом, считает Роблин, угроза, которая якобы исходит из Калининградской области, заставит Североатлантический Альянс прибегнуть к "осаде и физической оккупации" региона.
"Российские ракеты, размещенные в Калининграде, могут угрожать быстрым поражением наземных баз, кораблей и даже самолетов на большей части Балтийского моря, в Польше и даже в некоторых частях Германии. В конфликте с Россией гарнизон может также воспрепятствовать попыткам НАТО перебросить наземные подкрепления через Сувалкский коридор в страны Балтии", – пишет Роблин.
Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что в случае размещения Россией ракет в Калининградской области, Великобритания будет находиться в радиусе поражения, поэтому Вооруженные силы Соединенного Королевства начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: