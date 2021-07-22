Военный эксперт из США назвал Калининградскую область угрозой для НАТО

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Причиной войны между Россией и НАТО теоретически могут стать прибалтийский страны, а ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять "болезненную занозу в боку альянса". Об этом написал военный эксперт из США Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.

По мнению автора статьи, установленные в самом западном регионе РФ ракетные комплексы смогут препятствовать передвижению морских, сухопутных и воздушных сил через Литву и Польшу. Таким образом, считает Роблин, угроза, которая якобы исходит из Калининградской области, заставит Североатлантический Альянс прибегнуть к "осаде и физической оккупации" региона.

"Российские ракеты, размещенные в Калининграде, могут угрожать быстрым поражением наземных баз, кораблей и даже самолетов на большей части Балтийского моря, в Польше и даже в некоторых частях Германии. В конфликте с Россией гарнизон может также воспрепятствовать попыткам НАТО перебросить наземные подкрепления через Сувалкский коридор в страны Балтии", – пишет Роблин.

Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что в случае размещения Россией ракет в Калининградской области, Великобритания будет находиться в радиусе поражения, поэтому Вооруженные силы Соединенного Королевства начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации.