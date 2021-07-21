Британия проведет учения на случай возможного размещения ракет РФ в Калининграде

01:43
Фото: depositphotos/barselona_dreams
В случае размещения Россией ракет в Калининградской области, Великобритания будет "находиться в радиусе поражения", поэтому Вооруженные силы Соединенного Королевства начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации. Об этом заявил начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.
"Мы будем учиться рассредоточению", – сказал он в интервью газете The Daily Telegraph.
Отмечается, что в ходе своих учений Лондон намерен выполнить посадки самолетов на участки автомобильных трасс и гражданские аэродромы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что новейшая зенитная ракетная система С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. В ведомстве отметили, что проведенные маневры подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.
После завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: