Британия проведет учения на случай возможного размещения ракет РФ в Калининграде

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В случае размещения Россией ракет в Калининградской области, Великобритания будет "находиться в радиусе поражения", поэтому Вооруженные силы Соединенного Королевства начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации. Об этом заявил начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.

"Мы будем учиться рассредоточению", – сказал он в интервью газете The Daily Telegraph.

Отмечается, что в ходе своих учений Лондон намерен выполнить посадки самолетов на участки автомобильных трасс и гражданские аэродромы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что новейшая зенитная ракетная система С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. В ведомстве отметили, что проведенные маневры подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.

После завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.