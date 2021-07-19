В Пентагоне отреагировали на испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нанести ядерный заряд, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", – приводит слова Кирби ТАСС.

В понедельник, 19 июля, Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.

Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в российском военном ведомстве, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.

О том, что на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди которых корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", в конце июля сообщал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркивал, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих ученых страны. Реализация программы до 2034 года будет нацелена на укрепление оборонного потенциала страны.