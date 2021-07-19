Ракета "Циркон" подтвердила тактико-технические характеристики – Минобороны РФ

09:28
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Российский фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.
"Ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов (более 8,5 тысячи километров в час. – Прим. ред.)", – рассказали в ведомстве.
Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в Минобороны, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.
Ранее сообщалось, что первым штатным носителем ракет "Циркон" станет "Адмирал Головко", третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. Его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года.
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