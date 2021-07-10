Первым штатным носителем ракет "Циркон" станет фрегат "Адмирал Головко" – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат "Адмирал Головко". Об этом в субботу, 10 июля, со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

"Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко". <...> третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что государственные испытания "Цирконов" начнутся стрельбой с борта фрегата "Адмирал Горшков" до конца июля.

В конце июля Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди которых корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Российский лидер подчеркнул, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих ученых страны. Реализация программы до 2034 года будет нацелена на укрепление оборонного потенциала страны.