Путин рассказал о постановке уникальных систем вооружения на боевое дежурство в РФ

16:22
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений.
"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", – отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих ученых страны. Реализация программы до 2034 года будет нацелена на укрепление оборонного потенциала страны.
Путин также отметил, что к выпускникам учебных заведений правоохранительных органов и специальных служб предъявляются самые высокие требования, поскольку именно им предстоит обеспечивать правопорядок и спасать людей в будущем.
"Значимые, зримые результаты по этим и другим ключевым направлениям – это залог доверия граждан, уверенного, поступательного развития России", – заключил президент.
Ранее Путин поздравил выпускников с окончанием школы, отметив, что перед молодежью страны сейчас открывается динамичный и увлекательный мир с большим количеством возможностей.
Он отметил, что в России появляется все больше представляющих интерес проектов и площадок, благодаря которым молодые люди могут найти свое призвание, реализоваться в профессии, раскрыть лучшие качества, найти друзей и единомышленников.
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