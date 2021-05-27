Путин рассказал, какой должна быть российская армия

Фото: kremlin.ru
Современная армия России должна быть компактной, но при этом эффективной. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, для этого нужно развивать военно-транспортную авиацию.
"Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это (развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. – Прим. ред.) имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной", – цитирует главу государства ТАСС.
Он также добавил, что развитие армии необходимо и для проведения успешных десантных операций.
Ранее Владимир Путин заявил, что испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются. По словам российского лидера, нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности.
Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.
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