Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Сергей Ильин

Владимир Путин заявил, что испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500", – подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности. Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.

Ранее президент отметил, что за 2020 год в российской армии провели все запланированные мероприятия. Путин отметил, что в их число входят также боевые учения.