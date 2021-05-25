Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

16:56
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Сергей Ильин
Владимир Путин заявил, что испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500", – подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности. Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.
Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.
Ранее президент отметил, что за 2020 год в российской армии провели все запланированные мероприятия. Путин отметил, что в их число входят также боевые учения.
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