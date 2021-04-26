Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности", – отмечается в документе.

Кабмин и региональные власти обязаны обеспечить выполнение ряда мероприятий, связанных с призывом.

Заказ вступает в силу со дня его официальной публикации – с 26 апреля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что основные системные преобразования в Вооруженных силах РФ успешно завершены.

Он подчеркнул, что российская армия в настоящее время соответствует уровню наиболее передовых Вооруженных сил, является современной, мобильной, компактной и боеспособной.