Собянин открыл первую смену учебных сборов в центре "Авангард"

Глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли первую смену учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"У нас есть обязательный элемент программы – военные сборы, которые должны проходить все школьники, которые занимаются военной подготовкой. Сборы пятидневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Как вы видите, это не совсем школьная программа", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, не забывали об армии, могли возвращаться в центр, заниматься на воинском полигоне, смотреть учения.

"Проект очень хороший, быстро реализованный и качественный", – рассказал градоначальник, добавив, что в будущем планируется развивать учебный центр.

"Ну и конечно, огромные возможности парка "Патриот", который сам по себе неисчерпаем: военные музеи, тренажеры, полигоны. Конечно, он будет развиваться", – сказал Собянин.

По его словам, в дальнейшем планируется строить дополнительные корпуса.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, в 2021 году запланировано строительство еще 37 учебных центров военно-патриотического воспитания молодежи в ряде регионов.

"Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров в 37 субъектах фактически. Таким образом, их будет больше 70", – сообщил он.

Центр "Авангард" был построен по совместной инициативе мэра Москвы, министра обороны и губернатора Московской области, проект поддержал президент РФ.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства столицы, на территории комплекса размещения 600 курсантов и 160 сотрудников центра находится три жилых корпуса: "Высота", "Вихрь" и "Щит".

Учебные занятия и культурно-досуговые мероприятия будут проводиться в корпусе "Пульсар", где находится современное оборудование и тренажеры: симулятор прыжка с парашютом, интерактивный тир, симуляторы военной техники.

В сентябре 2019 года Собянин, Шойгу и Воробьев заложили камень в основание центра военно-патриотического воспитания "Авангард" на территории парка "Патриот".

Мэр отмечал, что в столице военно-патриотическое воспитание является очень востребованным. В свою очередь, Шойгу подчеркнул, что этот межсубъектный юношеский центр патриотического воспитания – первый в стране. Он отметил, что такая подготовка позволит школьникам больше узнать о нашей армии. По его словам, в самое ближайшее время подобные центры появятся по всей стране в каждом субъекте РФ.

В течение учебного года юноши-старшеклассники будут приезжать в "Авангард" на неделю для прохождения учебных сборов по основам военной службы. Ежегодно эти сборы проходят 25 тысяч московских старшеклассников. В Московской области в сборах участвуют 22 тысячи юношей.

