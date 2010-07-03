Собянин заложил камень в основание центра "Авангард"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Подмосковья Андрей Воробьев заложили камень в основание центра военно-патриотического воспитания "Авангард" на территории парка "Патриот".

"Немаловажно, что мы рассчитываем этот центр в первую очередь на школьников. Школьное детство всегда должно быть интересным, привлекательным и незабываемым. Думаю, что центр будет центром притяжения, в который будут стремиться попасть. Любая военная подготовка важна, но по большому счету без патриотического воспитания она бессмысленна. Расположение этого образовательного центра здесь в Центре военно-спортивного комплекса "Патриот" – это как раз то место, которое совмещает и патриотическое воспитание, и военное воспитание, и спортивное. Так что в добрый путь!" – сказал Собянин.

Как мэр, в столице военно-патриотическое воспитание является очень востребованным. "В Москве в кадетских классах учится около 25 тысяч школьников. В кадетские училища конкурс выше, чем во многие ведущие вузы страны. И, конечно, наши школьники проходя ежегодное обучение, учебные сборы в военных лагерях западного военного округа ДОСААФ, хорошо понимают, насколько востребовано и актуально это обучение", – уточнил он.

В свою очередь Шойгу подчеркнул, что этот межсубъектовый юношеский центр патриотического воспитания – первый в стране. Он отметил, что такая подготовка позволит школьникам больше узнать о нашей армии. По словам Шойгу, в самое ближайшее время подобные центры появятся по всей стране в каждом субъекте РФ.

Воробьев поблагодарил правительство Москвы за сотрудничество.

"Мы сотрудничаем в разных направлениях: в хозяйстве, в транспорте, в здравоохранении, сегодня это образовательный проект. <...> В Москве и Московской области около миллиона школьников в каждом субъекте. Огромное количество ребят и девчат хотят себя проверить, испытать, реализовать в самых разных дисциплинах, связанных с теорией и с практикой. Я не сомневаюсь, что на этом месте очень скоро мы увидим самый современный, оснащенный всем необходимым комплекс, который позволит ребятам круглогодично доказывать, что они могут много добиться в жизни", – добавил он.

Собянин поблагодарил Шойгу и Воробьева за инициативу создания такого центра. "Я уверен, что у нас вместе все получится", – добавил он.

Министр и главы двух регионов также подписали соглашение об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной службы.

В течение учебного года юноши-старшеклассники будут приезжать в "Авангард" на неделю для прохождения учебных сборов по основам военной службы. Ежегодно эти сборы проходят 25 тысяч московских старшеклассников. В Московской области в сборах участвуют 22 тысячи юношей.

Помимо традиционной для подобных центров инфраструктуры (плац, спортивные городки, тиры, полосы препятствий, учебные классы), "Авангард" будет оборудован современным компьютерным и мультимедийным оборудованием и тренажерами. Планируемое количество обучающихся – до 600 школьников в смену.

Инициативу создания центра поддержал президент РФ Владимир Путин. Завершить строительство планируют в 2020 году.

Аббревиатура АВАНГАРД расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность – России Дозор.

Для получения начальных знаний в области обороны в школах Москвы создана и постоянно совершенствуется учебно-материальная база, включающая предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения; спортивный городок с элементами полосы препятствий; стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).

Познакомиться с основами военной службы учащиеся школ могут также, посещая мероприятия просветительско-образовательного проекта "Субботы московского школьника". Огромную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи традиционно играют школьные музеи.

