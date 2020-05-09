Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Подмосковье завершено строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Twitter.

Храм располагается в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" на территории Одинцовского городского округа Подмосковья.

Сооружение украсили мозаикой с портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В экспертном совете по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ рассказали, что Путина изобразили на композиции "Бескровное присоединение Крыма". Позже мозаику решили заменить.

Строительство началось в сентябре 2018 года на полученные пожертвования. Храм стал третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.