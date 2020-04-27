Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ.

"Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано", – цитирует Пескова ТАСС.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ Леонид Калинин ранее рассказал, что Путин изображен в композиции "Бескровное присоединение Крыма".

Протоиерей объяснил, что на мозаике "изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма" в 2014 году. Помимо Путина там присутствует министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, художественный совет посчитал "уместным, отображающими историческую правду" изображение главы СССР Иосифа Сталина в другой композиции – "Парад Победы".

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.