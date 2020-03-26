РПЦ организует регулярные онлайн-трансляции богослужений

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В РПЦ приняли решение организовать для прихожан регулярные онлайн-трансляции богослужений, чтобы ограничить посещение служб в церквях. Об этом говорится в комментарии рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

"Трансляция будет организована в том числе на телеканалах "Спас", "Союз" и в социальных сетях. Кроме того, некоторые приходы Москвы уже организуют аудио- и видеотрансляцию богослужений", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в столичных храмах будут дежурить священники для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее РПЦ ужесточила санитарные правила во время проведения богослужений. В религиозных учреждениях предписывается отказ от целования креста по окончании литургии. Кроме того, ужесточены санитарные правила при совершении таинств. Речь идет о крещении, причастии и соборовании.

Также было принято решение временно прекратить работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

В стране введен ряд ограничений из-за коронавируса. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство граждан могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми.

В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.