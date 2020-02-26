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Общество

19:27

В РПЦ объяснили установку камер в храмах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) объяснила необходимость установки видеокамер в православных храмах, сообщает "Газета.ру".

Она подчеркнула, что в церквях регулярно воруют драгоценности, которые приносят прихожане для украшения окладов икон. Игумения Ксения отметила и случаи исчезновения мощей святых.

"Переодетые бомжи воруют сумки и одежду у прихожан. В храме могут вскрывать мощевики и уносить мощи святых с последующей продажей", – сообщила игумения Ксения.

Видеокамеры начали устанавливать в церквях в соответствии с постановлением "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций". Камеры планируют оборудовать в храмах с вместимостью от 500 человек.

Ранее против установки систем видеофиксации выступил протодиакон Андрей Кураев. Он отметил, что в этом нет особой необходимости. Кроме того, с помощью камер осуществляется вторжение в религиозную жизнь людей.

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